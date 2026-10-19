Лавров прибыл в Тегеран

18 октября Лавров также принял участие в министерской встрече Формата стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в столице Бахрейна Манаме. Генсек ССАГПЗ и глава МИД Бахрейна призвали Россию использовать свои отношения с Ираном, чтобы тот выполнил положения мартовской резолюции СБ ООН, поддержанной Россией. В том документе от Тегерана требовалось прекратить удары по арабским монархиям Залива и обеспечить свободу судоходства, а иранские действия осуждались.