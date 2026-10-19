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Лавров прибыл в Тегеран

Инна Шульгина
Илья Лакстыгал
Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Тегеран, передает корреспондент «Ведомостей».

В Тегеране он встретится с иранским коллегой Аббасом Арагчи, а также с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом.

19 октября Лаврова примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Министр также проведет переговоры с главой иранского МИДа Аббасом Аракчи. По данным МИД РФ, предполагается обсуждение обстановки в зоне Персидского залива и путей выхода из острейшего международного кризиса, спровоцированного агрессией США и Израиля против Ирана. Главы внешнеполитических ведомств наметят дальнейшие шаги по повышению уровня координации на ооновской площадке, расширению взаимодействия в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

18 октября Лавров заявил, что Москва рассматривает в качестве своего вклада обновленную концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. По его словам, РФ исходит из того, что «необходимо предоставить самим прибрежным государствам решающее слово в определении путей обеспечения безопасного развития всего этого важнейшего стратегического региона мира».

18 октября Лавров также принял участие в министерской встрече Формата стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в столице Бахрейна Манаме. Генсек ССАГПЗ и глава МИД Бахрейна призвали Россию использовать свои отношения с Ираном, чтобы тот выполнил положения мартовской резолюции СБ ООН, поддержанной Россией. В том документе от Тегерана требовалось прекратить удары по арабским монархиям Залива и обеспечить свободу судоходства, а иранские действия осуждались.

Ранее Лавров провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Кувейта Джабером ас-Сабахом. Министры отметили необходимость поиска путей скорейшей деэскалации напряженности в Персидском заливе.

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