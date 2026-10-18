Лавров предложил обсудить концепцию коллективной безопасности Персидского залива

«Россия поддерживает предпринимаемые миротворческие усилия, в том числе тех стран, которые здесь представлены и которые призваны не допустить возвращения в регион полномасштабной войны.<...> Исходим из того, что необходимо предоставить самим прибрежным государствам решающее слово в определении путей обеспечения безопасного развития всего этого важнейшего стратегического региона мира. На создание условий для прямого диалога между прибрежными странами залива, их соседями <...> нацелена наша концепция», – сказал Лавров.