Лавров предложил обсудить концепцию коллективной безопасности Персидского залива
Россия рассматривает в качестве своего вклада обновленную концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе министерской встречи формата Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает корреспондент «Ведомостей».
«Россия поддерживает предпринимаемые миротворческие усилия, в том числе тех стран, которые здесь представлены и которые призваны не допустить возвращения в регион полномасштабной войны.<...> Исходим из того, что необходимо предоставить самим прибрежным государствам решающее слово в определении путей обеспечения безопасного развития всего этого важнейшего стратегического региона мира. На создание условий для прямого диалога между прибрежными странами залива, их соседями <...> нацелена наша концепция», – сказал Лавров.
К созданию таких условий, по словам главы МИД России, предлагается привлекать и внерегиональных игроков – включая руководство Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, а также, если в том будет заинтересованность, постоянных членов Совета Безопасности ООН для подкрепления этого процесса.
До этого Лавров провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Кувейта Джабером ас-Сабахом. Министры отметили необходимость поиска путей скорейшей деэскалации напряженности в Персидском заливе.
Глава внешнеполитического ведомства России также провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Стороны выступили за продолжение сотрудничества в ОПЕК+ и отметили значимость безопасности судоходства в мировых артериях. Стороны также обсудили приоритетные направления многоплановых отношений России и Саудовской Аравии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров 18 октября проведет переговоры с арабскими странами в Бахрейне.
С 2011 г. между ССАГПЗ и Россией действует меморандум о стратегическом диалоге. В объединение входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.