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Главная / Политика /

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии выступили за продолжение сотрудничества в ОПЕК+

Илья Лакстыгал
Ася Султанова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в рамках девятого министерского заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Манаме, передает корреспондент «Ведомостей». Главы МИД выступили за продолжение сотрудничества в ОПЕК+ и отметили значимость безопасности судоходства в мировых артериях. Стороны также обсудили приоритетные направления многоплановых отношений России и Саудовской Аравии.

Стороны выразили взаимный настрой на продолжение регулярного доверительного политического диалога, а также на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

До начала заседания Лавров провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Кувейта Джабером ас-Сабахом. Министры отметили необходимость поиска путей скорейшей деэскалации напряженности в Персидском заливе.

Манама подвергалась ранее атакам Ирана из-за нахождения там базы ВМС США. И хотя удары прекратились с июля, в столице Бахрейна усилены меры безопасности и запрещена профессиональная фото- и видеосъемка. Главным предметом обсуждений встречи глав МИД стал кризис вокруг Ирана: министры стран ССАГПЗ и секретариат призвали прекратить атаки на объекты ТЭК и судоходство в Ормузском проливе, Красном море и Персидском заливе.

Отдельно отмечено, что военная обстановка в регионе ранее помешала провести экспертные консультации ССАГПЗ с Россией в Москве.

Саудовская Аравия отменила визы для россиян с 11 мая на срок до 90 дней в течение года.

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