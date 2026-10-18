Главы МИД РФ и Саудовской Аравии выступили за продолжение сотрудничества в ОПЕК+

Манама подвергалась ранее атакам Ирана из-за нахождения там базы ВМС США. И хотя удары прекратились с июля, в столице Бахрейна усилены меры безопасности и запрещена профессиональная фото- и видеосъемка. Главным предметом обсуждений встречи глав МИД стал кризис вокруг Ирана: министры стран ССАГПЗ и секретариат призвали прекратить атаки на объекты ТЭК и судоходство в Ормузском проливе, Красном море и Персидском заливе.