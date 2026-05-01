Саудовская Аравия отменяет визы для россиян с 11 мая

30 марта стало известно, что Россия ведет работу по заключению соглашений о групповом безвизовом режиме с Индией и Вьетнамом. В перспективе также рассматривается безвизовый режим с Малайзией. В 2025 г. были отменены визы с Китаем и Оманом.