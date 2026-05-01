Саудовская Аравия отменяет визы для россиян с 11 мая
В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили, что россиянам будет не нужна виза для поездки в Саудовскую Аравию с 11 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.
Именно в эту дату вступает в силу межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов, рассказали в МИДе.
В министерстве отметили, что число взаимных туристических поездок начало расти еще до подписания соглашения. В 2025 г. количество поездок саудовских подданных в Россию выросло на 35%, а россиян в королевство – на 42%.
1 декабря 2025 г. на деловом форуме в Эр-Рияде Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз на срок до 90 дней в течение года.
30 марта стало известно, что Россия ведет работу по заключению соглашений о групповом безвизовом режиме с Индией и Вьетнамом. В перспективе также рассматривается безвизовый режим с Малайзией. В 2025 г. были отменены визы с Китаем и Оманом.