Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Тегеране

18 октября Лавров провел переговоры с арабскими странами в Бахрейне. Российский министр встретился с главой МИД Кувейта Джабером ас-Сабахом, а также с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом аль Саудом. В ходе министерской встречи формата Россия – ССАГПЗ глава МИД России заявил, что Москва рассматривает в качестве своего вклада обновленную концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. По его словам, РФ исходит из того, что «необходимо предоставить самим прибрежным государствам решающее слово в определении путей обеспечения безопасного развития всего этого важнейшего стратегического региона мира».