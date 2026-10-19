Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Тегеране
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с иранским коллегой Аббасом Арагчи в Тегеране. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».
Представители арабских монархий просили российского министра «повлиять» на Тегеран в вопросе его действий, связанных с судоходством в Персидском заливе. Позиция иранской стороны по этой теме, как ожидается, будет отличаться от подхода арабских государств.
Переговоры проходят в правительственном квартале иранской столицы. Несмотря на отсутствие обстрелов с лета, меры безопасности в Тегеране остаются усиленными. При этом часть блокпостов на въездах в город уже убрали.
Неподалеку от охраняемого правительственного квартала состоялась антивоенная демонстрация женщин в хиджабах, выступающих в поддержку Исламской Республики. Участницы акции призвали руководство страны прекратить боевые действия, связывая их продолжение с ухудшением экономической ситуации и усилением инфляции.
В столицу Ирана Лавров прибыл после участия в министерской встрече формата Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в столице Бахрейна Манаме. В ходе рабочего визита в Тегеран главу российского МИДа примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Как сообщали в МИД РФ, предполагается обсуждение обстановки в зоне Персидского залива и путей выхода из острейшего международного кризиса, спровоцированного агрессией США и Израиля против Ирана. Главы внешнеполитических ведомств наметят дальнейшие шаги по повышению уровня координации на ооновской площадке, расширению взаимодействия в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.
18 октября Лавров провел переговоры с арабскими странами в Бахрейне. Российский министр встретился с главой МИД Кувейта Джабером ас-Сабахом, а также с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом аль Саудом. В ходе министерской встречи формата Россия – ССАГПЗ глава МИД России заявил, что Москва рассматривает в качестве своего вклада обновленную концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. По его словам, РФ исходит из того, что «необходимо предоставить самим прибрежным государствам решающее слово в определении путей обеспечения безопасного развития всего этого важнейшего стратегического региона мира».