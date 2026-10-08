Путин в Туркмении встретился с президентом Ирана Пезешкианом

Президент РФ прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. Он пробудет в республике два дня. Путин уже встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и принял участие в торжественном приеме для лидеров стран СНГ. Глава российского государства также пообщался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.