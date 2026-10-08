Путин в Туркмении встретился с президентом Ирана Пезешкианом
Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках визита в Туркмению. Об этом сообщили в Кремле.
Путин отметил позитивную динамику в отношениях Москвы и Тегерана и передал наилучшие пожелания Моджтабе Хаменеи.
Российский лидер также заявил о готовности России сделать все возможное для содействия Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
Президент РФ прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. Он пробудет в республике два дня. Путин уже встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и принял участие в торжественном приеме для лидеров стран СНГ. Глава российского государства также пообщался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Международные мероприятия, в которых принимает участие российский лидер, проходят в национальной туристической зоне «Аваза» – курортном комплексе на восточном побережье Каспийского моря недалеко от города Туркменбаши.