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Путин в Туркмении встретился с президентом Ирана Пезешкианом

Ксения Наумчик

Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках визита в Туркмению. Об этом сообщили в Кремле.

Путин отметил позитивную динамику в отношениях Москвы и Тегерана и передал наилучшие пожелания Моджтабе Хаменеи.

Российский лидер также заявил о готовности России сделать все возможное для содействия Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Президент РФ прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. Он пробудет в республике два дня. Путин уже встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и принял участие в торжественном приеме для лидеров стран СНГ. Глава российского государства также пообщался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Международные мероприятия, в которых принимает участие российский лидер, проходят в национальной туристической зоне «Аваза» – курортном комплексе на восточном побережье Каспийского моря недалеко от города Туркменбаши.

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