Путин пообщался с Алиевым на полях саммита СНГ в Туркменистане
Президент РФ Владимир Путин пообщался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях саммита СНГ, который проходит в Туркменистане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин отдельно "на ногах" пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
Подробности диалога Песков не раскрыл.
8 октября российский лидер прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. В рамках поездки предполагается его участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.
Президент РФ уже провел встречу с главой республики Сердаром Бердымухамедовым. По данным Кремля, они обсудили двусторонние отношения.