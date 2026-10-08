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Путин пообщался с Алиевым на полях саммита СНГ в Туркменистане

Антон Потоков

Президент РФ Владимир Путин пообщался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях саммита СНГ, который проходит в Туркменистане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин отдельно "на ногах" пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

Подробности диалога Песков не раскрыл.

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Политика / Международные отношения

8 октября российский лидер прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. В рамках поездки предполагается его участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.

Президент РФ уже провел встречу с главой республики Сердаром Бердымухамедовым. По данным Кремля, они обсудили двусторонние отношения.

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