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Алиев поздравил Путина с днем рождения

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Алиев пожелал Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности. В ходе беседы лидеры также выразили удовлетворение развитием азербайджано-российских отношений и обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

7 октября Путин отмечает 74-летие. Его также поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес, председатель КНДР Ким Чен Ын, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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