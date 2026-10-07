Алиев поздравил Путина с днем рождения

Алиев пожелал Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности. В ходе беседы лидеры также выразили удовлетворение развитием азербайджано-российских отношений и обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.