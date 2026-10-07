Алиев поздравил Путина с днем рождения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Алиев пожелал Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности. В ходе беседы лидеры также выразили удовлетворение развитием азербайджано-российских отношений и обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.
7 октября Путин отмечает 74-летие. Его также поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес, председатель КНДР Ким Чен Ын, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко.