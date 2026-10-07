Космонавт Петр Дубров, принявший командование МКС 4 октября, отметил, что Путин может найти общий язык с представителями всех 200 национальностей, проживающих в России. И именно это, по его словам, делает национального лидера по-настоящему сильным. Космонавт Анна Кикина также заявила, что сейчас отечественная космонавтика продолжает развиваться: сотрудники Роскосмоса работают на орбите, а страна запускает космические спутники. Космонавт Сергей Тетерятников, в свою очередь, указал на возможности, которые предоставляет государство и благодаря которым он и многие другие граждане могут следовать своей мечте. По его словам, в стране созданы условия, позволившие ему – обычному парню со Ставрополья – окончить школу, отслужить в Военно-морском флоте и отправиться за пределы Земли.