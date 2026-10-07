Мирзиеев поздравил Путина с днем рождения
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.
Мирзиеев пожелал Путину здоровья, благополучия и успехов, а российскому народу – процветания. Он также подчеркнул историческую роль российского президента в становлении современной России и его вклад в укрепление отношений между двумя странами в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Стороны отметили динамичное развитие взаимодействия по различным направлениям. Растут объемы взаимной торговли и масштабы сотрудничества предприятий в промышленности, энергетике и других сферах. Отдельно была дана высокая оценка итогам заседания Межправительственной комиссии и третьего Совета регионов, состоявшихся накануне в Фергане.
Мирзиеев и Путин также отметили развитие культурно-гуманитарных связей.
7 октября президент РФ отмечает 74-летие. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о серии международных телефонных разговоров у Путина. Песков также выразил надежду, что вечером российский лидер даст возможность своим родным и близким поздравить себя с днем рождения.
6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главу государства с днем рождения поздравили множество зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. 7 октября Путина также поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.