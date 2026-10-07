Мирзиеев поздравил Путина с днем рождения

Мирзиеев пожелал Путину здоровья, благополучия и успехов, а российскому народу – процветания. Он также подчеркнул историческую роль российского президента в становлении современной России и его вклад в укрепление отношений между двумя странами в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.