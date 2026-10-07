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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, 7 октября у президента серия международных телефонных разговоров. Представитель Кремля также анонсировал единое сборное сообщение по всем телефонным разговорам Путина, которое будет опубликовано в течение пары часов.

«Конечно же, его лидеры поздравляют с днем рождения. Но в ряде разговоров и поднимаются кратко субстантивные вопросы», – отметил Песков.

Он также выразил надежду, что вечером российский лидер даст возможность своим родным и близким поздравить себя с днем рождения. Кремль также присоединяется к поздравлениям, подчеркнул пресс-секретарь.

7 октября президент РФ отмечает 74-летие. Утром Песков говорил, что этот день глава государства проведет за рабочими делами. 6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главу государства с днем рождения поздравили множество зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. 7 октября Путина также поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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