Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

7 октября президент РФ отмечает 74-летие. Утром Песков говорил, что этот день глава государства проведет за рабочими делами. 6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главу государства с днем рождения поздравили множество зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. 7 октября Путина также поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.