Свой день рождения Путин проведет за рабочими делами
Президент РФ Владимир Путин проведет свой день рождения, который он празднует 7 октября, за рабочими делами. В частности, в графике президента запланирована серия международных телефонных разговоров, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, телефонные разговоры запланированы, прежде всего, по случаю для рождения Путина. Песков отмечал, что главное для президента в этот день – то, что его поздравляют все его родные и близкие.
«Но у президента чаще всего редко бывает это полностью праздничным днем», – говорил он на брифинге.
В графике Путина запланированы другие мероприятия, подробности о которых Кремль сообщит позднее.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что лидеры многих стран уже направили Путину поздравительные телеграммы с днем рождения. В частности, его поздравил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
7 октября Путину исполнилось 74 года.