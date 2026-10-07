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Свой день рождения Путин проведет за рабочими делами

Инна Шульгина

Президент РФ Владимир Путин проведет свой день рождения, который он празднует 7 октября, за рабочими делами. В частности, в графике президента запланирована серия международных телефонных разговоров, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, телефонные разговоры запланированы, прежде всего, по случаю для рождения Путина. Песков отмечал, что главное для президента в этот день – то, что его поздравляют все его родные и близкие.

«Но у президента чаще всего редко бывает это полностью праздничным днем», – говорил он на брифинге.

В графике Путина запланированы другие мероприятия, подробности о которых Кремль сообщит позднее.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что лидеры многих стран уже направили Путину поздравительные телеграммы с днем рождения. В частности, его поздравил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

7 октября Путину исполнилось 74 года.

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