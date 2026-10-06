Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения
Лидеры многих стран уже направили президенту России Владимиру Путину поздравительные телеграммы с днем рождения. Об этом в ходе брифинга сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина», – заявил он.
7 октября российский президент празднует день рождения, ему исполнится 74 года. Как сообщал Ушаков, в этот день Путин проведет несколько телефонных разговоров с главами других государства. Помощник российского лидера не уточнил, с кем именно будет говорить президент.
6 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в графике Путина на день рождения запланировано несколько мероприятий, о которых расскажут позже.
На прошлый день рождения Путин получил около 40 поздравлений, отмечал Ушаков. В частности, с ним в день рождения связались президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.