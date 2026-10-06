Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR55,685+2,61%CNY Бирж.12,705-0,38%IMOEX2 326,66+0,31%RTSI855,13-0,61%RGBI111,1-0,11%RGBITR763,64-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения

Сергей Пахомов

Лидеры многих стран уже направили президенту России Владимиру Путину поздравительные телеграммы с днем рождения. Об этом в ходе брифинга сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина», – заявил он.

7 октября российский президент празднует день рождения, ему исполнится 74 года. Как сообщал Ушаков, в этот день Путин проведет несколько телефонных разговоров с главами других государства. Помощник российского лидера не уточнил, с кем именно будет говорить президент.

6 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в графике Путина на день рождения запланировано несколько мероприятий, о которых расскажут позже.

На прошлый день рождения Путин получил около 40 поздравлений, отмечал Ушаков. В частности, с ним в день рождения связались президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь