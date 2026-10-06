Песков рассказал о планах Путина на день рождения
Президент РФ Владимир Путин 7 октября проведет серию международных телефонных разговоров. Они запланированы в первую очередь по случаю для рождения российского лидера, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«День рождения – это всегда очень-очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента – это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди. Но у президента чаще всего редко бывает это полностью праздничным днем», – сказал он.
Кроме того, в графике главы государства запланированы другие мероприятия, подробности о которых Кремль сообщит позднее.
7 октября Путину исполнится 74 года. Это будет его 22-й день рождения на посту президента России.
На прошлый день рождения Путин получил около 40 поздравлений уже к 17:00, как отмечал его помощник Юрий Ушаков. В частности, с ним в день рождения связались президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.