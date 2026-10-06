Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ELFV0,369-0,7%CNY Бирж.12,829+0,59%IMOEX2 314,6-0,21%RTSI858,52-0,21%RGBI111,17-0,04%RGBITR764,14-0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 7 октября проведет серию международных телефонных разговоров. Они запланированы в первую очередь по случаю для рождения российского лидера, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«День рождения – это всегда очень-очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента – это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди. Но у президента чаще всего редко бывает это полностью праздничным днем», – сказал он.

Кроме того, в графике главы государства запланированы другие мероприятия, подробности о которых Кремль сообщит позднее.

7 октября Путину исполнится 74 года. Это будет его 22-й день рождения на посту президента России.

На прошлый день рождения Путин получил около 40 поздравлений уже к 17:00, как отмечал его помощник Юрий Ушаков. В частности, с ним в день рождения связались президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь