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Главная / Политика /

Путин провел двустороннюю встречу с президентом Туркменистана

Стороны обсудили вопросы динамично развивающихся двусторонних отношений
Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщили в Кремле.

Беседа лидеров прошла в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря. Главы государств обсудили основные текущие моменты двусторонних отношений, уточнили в Кремле.

8 октября президент РФ прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите, который пройдет в туристической зоне «Аваза».

Прошлый визит Путина в республику состоялся в декабре 2025 г. Тогда он посещал страну для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета страны.

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