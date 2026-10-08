Путин провел двустороннюю встречу с президентом Туркменистана

Путин провел двустороннюю встречу с президентом ТуркменистанаСтороны обсудили вопросы динамично развивающихся двусторонних отношений
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщили в Кремле.
Беседа лидеров прошла в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря. Главы государств обсудили основные текущие моменты двусторонних отношений, уточнили в Кремле.
8 октября президент РФ прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите, который пройдет в туристической зоне «Аваза».
Прошлый визит Путина в республику состоялся в декабре 2025 г. Тогда он посещал страну для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета страны.