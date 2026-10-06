Какие два рабочих дня ждут Владимира Путина в Туркмении

Какие два рабочих дня ждут Владимира Путина в ТуркменииОн посетит саммит СНГ и проведет отдельные переговоры с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин 8 октября отправится в Туркмению с рабочим визитом, приуроченным к очередному саммиту глав государств – членов СНГ, который пройдет 9 октября. Об этом журналистам на брифинге рассказал помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Форум состоится в национальной туристической зоне Туркмении «Аваза» на Каспийском море.
В 2026 г. формату СНГ исполняется 30 лет, и грядущий саммит, помимо Путина, посетят главы еще девяти государств: это президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. В качестве гостя на саммит приедет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Принимать гостей будет президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. При этом его страна не полноправный, а ассоциированный член СНГ.
С Бердымухамедовым-младшим Путин планирует провести отдельную встречу 8 октября. По словам Ушакова, она пройдет в формате тет-а-тет. В Кремле подчеркивают, что между странами идут активные контакты в культурно-гуманитарной сфере. Также развивается межрегиональное сотрудничество: с Туркменией поддерживают контакты около 60 субъектов России, включая Санкт-Петербург, Татарстан и Астраханскую область. Товарооборот между двумя странами в 2025 г. вырос на 27,5% до $946,7 млн.
Кроме того, у Путина в Туркмении также запланирован разговор с Пезешкианом. Что касается переговоров с другими участниками, то, как заметил Ушаков, по состоянию на 7 октября публичных договоренностей об этом пока нет, но возможны беседы «на ногах» или «за столом».
Помимо этого, для продвижения международного позиционирования СНГ будет принято решение о мерах по «формированию положительного образа» организации в информационном пространстве. На заседании в широком составе с докладом о деятельности Международной организации по русскому языку (участвуют Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан) выступит ее генсек Наталья Бочарова.
А 9 октября Путин также примет участие в Каспийском экологическом саммите, который пройдет после заседания Совета глав государств СНГ. В мероприятии также примут участие президенты Азербайджана, Ирана и Казахстана. Этот саммит также пройдет под председательством Бердымухамедова-младшего. В ходе мероприятия будут предметно рассмотрены вопросы сотрудничества прикаспийских стран в природоохранной сфере с акцентом на проблемы обмеления Каспия. Главы государств обсудят комплекс мер по сбережению его экосистемы, а также проведению научных исследований и разработок.
Документы СНГ
СНГ как формат в нынешней конфигурации остается одной из констант постсоветского пространства, говорит завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Даже Туркмения, несмотря на свое ограниченное участие, все равно продолжает работу в этом формате и будет в 2026 г. хозяйкой саммита. Также и Пашинян, который в целом стремится максимально ограничить свое вовлечение в сотрудничество с постсоветскими странами (и Россией, в частности), будет присутствовать на грядущем саммите. Это лишний раз показывает, что СНГ – один из немногих форматов, который объединяет вместе постсоветское пространство, пусть и в ограниченном формате. Кроме того, Притчин подчеркивает наличие в СНГ соглашений, институтов и инструментов, которые в повседневной жизни пусть могут быть и незаметны, но реально работают и скрепляют членов. И альтернативы СНГ нет – ни ОДКБ, ни ЕАЭС не обладают такой универсальностью.
В присутствии президента Ирана в Туркмении есть как прагматика (зона свободной торговли с ЕАЭС и Каспийский диалог), так и символизм – так как демонстрирует, что у Тегерана есть соседи на севере, которые его поддерживают. И это партнерство – часть важной конфигурации Большой Евразии, заключает Притчин.