Какие два рабочих дня ждут Владимира Путина в Туркмении

СНГ как формат в нынешней конфигурации остается одной из констант постсоветского пространства, говорит завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Даже Туркмения, несмотря на свое ограниченное участие, все равно продолжает работу в этом формате и будет в 2026 г. хозяйкой саммита. Также и Пашинян, который в целом стремится максимально ограничить свое вовлечение в сотрудничество с постсоветскими странами (и Россией, в частности), будет присутствовать на грядущем саммите. Это лишний раз показывает, что СНГ – один из немногих форматов, который объединяет вместе постсоветское пространство, пусть и в ограниченном формате. Кроме того, Притчин подчеркивает наличие в СНГ соглашений, институтов и инструментов, которые в повседневной жизни пусть могут быть и незаметны, но реально работают и скрепляют членов. И альтернативы СНГ нет – ни ОДКБ, ни ЕАЭС не обладают такой универсальностью.