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Путин прибыл в Туркмению

Анна Суслова

Президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и Каспийском экологическом саммите.

Российский лидер пробудет в Туркмении два дня. Сегодня он также встретится с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и примет участие в фестивале национальных блюд стран СНГ и Ирана и в официальном приеме от имени главы Туркмении. Международные мероприятия, в которых примет участие Путин, пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» – курортном комплексе на восточном побережье Каспийского моря недалеко от города Туркменбаши.

В прошлый раз Путин был в Туркмении в декабре 2025 г. В рамках визита он встретился с Бердымухамедовым в Ашхабаде. Переговоры состоялись после пленарного заседания международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Российский лидер отметил важность укрепления двусторонних экономических связей между странами и отметил, что российские компании намерены осуществлять новые инвестиционные проекты на местном рынке.

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