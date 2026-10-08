Путин прибыл в Туркмению
Президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и Каспийском экологическом саммите.
Российский лидер пробудет в Туркмении два дня. Сегодня он также встретится с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и примет участие в фестивале национальных блюд стран СНГ и Ирана и в официальном приеме от имени главы Туркмении. Международные мероприятия, в которых примет участие Путин, пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» – курортном комплексе на восточном побережье Каспийского моря недалеко от города Туркменбаши.
В прошлый раз Путин был в Туркмении в декабре 2025 г. В рамках визита он встретился с Бердымухамедовым в Ашхабаде. Переговоры состоялись после пленарного заседания международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Российский лидер отметил важность укрепления двусторонних экономических связей между странами и отметил, что российские компании намерены осуществлять новые инвестиционные проекты на местном рынке.