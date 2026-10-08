Путин прибыл в Туркмению

Российский лидер пробудет в Туркмении два дня. Сегодня он также встретится с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и примет участие в фестивале национальных блюд стран СНГ и Ирана и в официальном приеме от имени главы Туркмении. Международные мероприятия, в которых примет участие Путин, пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» – курортном комплексе на восточном побережье Каспийского моря недалеко от города Туркменбаши.