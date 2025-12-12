Путин провел встречу с президентом Туркмении Бердымухамедовым

Выступая на форуме, Путин подчеркнул укрепление двусторонних экономических связей между Россией и Туркменией. По его словам, за 10 месяцев 2025 г. товарооборот между странами вырос на 35% – больше, чем за весь предыдущий год. Также президент отметил, что российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на местном рынке.