Путин: российские компании настроены на новые проекты в Туркмении

Президент РФ обратил внимание на масштабные многосторонние экономические инициативы, в том числе на Каспии и в Центральной Азии, реализуемые при активном участии России и Туркмении. Он отметил, что ведется прокладка магистрального транспортного коридора Север-Юг, а также развиваются двусторонние межрегиональные контакты. Кроме того, растут обмены в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. В России, по словам Путина, обучается более 54 000 туркменистанских студентов. Обе страны вовлечены в интеграционные процессы в рамках Содружества независимых государств, и в 2026 г. Туркмения примет председательскую вахту в СНГ.