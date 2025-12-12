Путин: российские компании настроены на новые проекты в Туркмении
Российские компании настроены на реализацию новых проектов в Туркмении, включая энергетический сектор. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Международном форуме, посвященном году мира и доверия в Ашхабаде. Трансляцию вел Telegram-канал Кремля.
Путин обратили внимание на расширение двусторонних экономических связей между Россией и Туркменией. По его словам, за 10 месяцев 2025 г. товарооборот вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь предыдущий год.
«Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке. Крепнет сотрудничество в энергетике, транспорте и других отраслях», – подчеркнул российский лидер.
Президент РФ обратил внимание на масштабные многосторонние экономические инициативы, в том числе на Каспии и в Центральной Азии, реализуемые при активном участии России и Туркмении. Он отметил, что ведется прокладка магистрального транспортного коридора Север-Юг, а также развиваются двусторонние межрегиональные контакты. Кроме того, растут обмены в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. В России, по словам Путина, обучается более 54 000 туркменистанских студентов. Обе страны вовлечены в интеграционные процессы в рамках Содружества независимых государств, и в 2026 г. Туркмения примет председательскую вахту в СНГ.
«Желаю в этой связи всяческих успехов туркменистанским коллегам и хочу заверить, что российская сторона окажет все необходимое содействие», – сказал Путин.
Путин прибыл в Ашхабад ночью 12 декабря. Перед началом пленарного заседания «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего» лидер РФ принял участие в церемонии приветствия глав делегаций и в совместном фотографировании. Он также возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде. В ходе визита в Туркмению Путин проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств, сообщал Кремль.