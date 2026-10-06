Путин посетит Туркмению 8–9 октября
Президент России Владимир Путин 8–9 октября посетит Туркмению с рабочим визитом, где примет участие во встрече лидеров стран СНГ. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, под председательством президента Туркмении Сердара Бердымухамедова пройдут два крупных мероприятия на высшем уровне – заседание Совета глав государств – участников СНГ и Каспийский экологический саммит.
Мероприятия состоятся в национальной туристической зоне «Аваза» – курортном комплексе на восточном побережье Каспийского моря недалеко от города Туркменбаши.
27 сентября Путин поздравил Бердымухамедова с Днем независимости республики. Президент России подчеркнул, что отношения между двумя странами носят характер углубленного стратегического партнерства. Россия и Туркмения активно сотрудничают в самых различных сферах и успешно взаимодействуют в решении важных вопросов международной повестки дня.
В декабре 2025 г. Путин встретился в Ашхабаде с Бердымухамедовым. Переговоры состоялись после пленарного заседания международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Выступая на форуме, Путин подчеркнул укрепление двусторонних экономических связей между Россией и Туркменией. Предыдущий визит Путина в Ашхабад состоялся в октябре 2024 г. Тогда он участвовал в международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги.