Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,51-0,71%USBN0,114+0,98%ELMT0,097+0,41%IMOEX2 279,75+0,26%RTSI851,51+0,26%RGBI112,29+0,05%RGBITR769,58+0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики

Ася Султанова

Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем независимости республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что под руководством туркменского президента страна идет по пути динамичного социально-экономического развития. Путин отдельно отметил политику позитивного нейтралитета, последовательно проводимую Ашхабадом. По его оценке, она способствует укреплению безопасности и стабильности в Центральноазиатском и Каспийском регионах.

Президент России подчеркнул, что отношения между двумя странами носят характер углубленного стратегического партнерства. Россия и Туркменистан активно сотрудничают в самых различных сферах и успешно взаимодействуют в решении важных вопросов международной повестки дня.

Путин заверил, что Москва продолжит конструктивный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему укреплению всего комплекса двусторонних связей.

22 сентября Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

В декабре 2025 г. Путин встретился в Ашхабаде с Бердымухамедовым. Переговоры состоялись после пленарного заседания международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Выступая на форуме, Путин подчеркнул укрепление двусторонних экономических связей между Россией и Туркменией. Предыдущий визит Путина в Ашхабад состоялся в октябре 2024 г. Тогда он участвовал в международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её