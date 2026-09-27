Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики
Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем независимости республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что под руководством туркменского президента страна идет по пути динамичного социально-экономического развития. Путин отдельно отметил политику позитивного нейтралитета, последовательно проводимую Ашхабадом. По его оценке, она способствует укреплению безопасности и стабильности в Центральноазиатском и Каспийском регионах.
Президент России подчеркнул, что отношения между двумя странами носят характер углубленного стратегического партнерства. Россия и Туркменистан активно сотрудничают в самых различных сферах и успешно взаимодействуют в решении важных вопросов международной повестки дня.
Путин заверил, что Москва продолжит конструктивный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему укреплению всего комплекса двусторонних связей.
22 сентября Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.
В декабре 2025 г. Путин встретился в Ашхабаде с Бердымухамедовым. Переговоры состоялись после пленарного заседания международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Выступая на форуме, Путин подчеркнул укрепление двусторонних экономических связей между Россией и Туркменией. Предыдущий визит Путина в Ашхабад состоялся в октябре 2024 г. Тогда он участвовал в международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги.