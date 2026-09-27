Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики

В декабре 2025 г. Путин встретился в Ашхабаде с Бердымухамедовым. Переговоры состоялись после пленарного заседания международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Выступая на форуме, Путин подчеркнул укрепление двусторонних экономических связей между Россией и Туркменией. Предыдущий визит Путина в Ашхабад состоялся в октябре 2024 г. Тогда он участвовал в международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги.