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Президент Туркмении поздравил Путина по телефону с проведением выборов

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Об этом сообщили в Кремле.

Путин, в свою очередь, поздравил Бердымухамедова с днем рождения. Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между странами. Кроме того, они обсудили подготовку заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдет 9 октября.

21 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением выборов депутатов Госдумы. Он отметил высокую активность избирателей и результат «Единой России», которая сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента. По его словам, итоги голосования показали поддержку россиянами курса на стабильное развитие страны.

В тот же день глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова назвала прошедшие выборы в Госдуму «и морально, и физически самой сложной кампанией». Явка на выборах уже по итогам обработки 95% протоколов составила 59,32%, явка в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе (это 32 региона) составила 90,88%.

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