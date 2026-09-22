Президент Туркмении поздравил Путина по телефону с проведением выборов
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Об этом сообщили в Кремле.
Путин, в свою очередь, поздравил Бердымухамедова с днем рождения. Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между странами. Кроме того, они обсудили подготовку заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдет 9 октября.
21 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением выборов депутатов Госдумы. Он отметил высокую активность избирателей и результат «Единой России», которая сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента. По его словам, итоги голосования показали поддержку россиянами курса на стабильное развитие страны.
В тот же день глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова назвала прошедшие выборы в Госдуму «и морально, и физически самой сложной кампанией». Явка на выборах уже по итогам обработки 95% протоколов составила 59,32%, явка в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе (это 32 региона) составила 90,88%.