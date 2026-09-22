Президент Туркмении поздравил Путина по телефону с проведением выборов

В тот же день глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова назвала прошедшие выборы в Госдуму «и морально, и физически самой сложной кампанией». Явка на выборах уже по итогам обработки 95% протоколов составила 59,32%, явка в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе (это 32 региона) составила 90,88%.