Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением голосования

21 сентября глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова назвала прошедшие выборы в Госдуму «и морально, и физически самой сложной кампанией». Явка на выборах уже по итогам обработки 95% протоколов составила 59,32%, явка в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе (это 32 региона) составила 90,88%. По предварительным данным после обработки 97,37% протоколов «Единая Россия» получает 57,96% голосов по федеральному партийному списку, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,91%.