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Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением голосования

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина в связи с успешным проведением единого дня голосования. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко отметил высокую активность избирателей и результат «Единой России», которая сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента. По его словам, итоги голосования показали поддержку россиянами курса на стабильное развитие страны.

Белорусский президент также заявил, что новый состав Госдумы и избранные представители российских регионов смогут внести вклад в развитие союзного государства и российско-белорусской интеграции. Лукашенко пожелал Путину успехов в реализации намеченных планов.

21 сентября глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова назвала прошедшие выборы в Госдуму «и морально, и физически самой сложной кампанией». Явка на выборах уже по итогам обработки 95% протоколов составила 59,32%, явка в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе (это 32 региона) составила 90,88%. По предварительным данным после обработки 97,37% протоколов «Единая Россия» получает 57,96% голосов по федеральному партийному списку, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,91%.

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