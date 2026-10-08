Преподаватели Гнесинки сыграли на гуслях для гостей саммита СНГ

Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. Президент пробудет в Туркмении два дня. 8 октября он также встретится с Бердымухамедовым и примет участие в фестивале национальных блюд стран СНГ и Ирана.