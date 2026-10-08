Преподаватели Гнесинки сыграли на гуслях для гостей саммита СНГ
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных выступили на торжественном приеме для лидеров стран СНГ в туркменской туристической зоне «Аваза». В числе участников мероприятия был президент России Владимир Путин.
Прием прошел в первый день саммита СНГ на берегу Каспийского моря и был организован от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. Концертная программа объединила народных артистов Туркмении, а также представителей культуры и искусства стран Содружества.
Преподаватели Гнесинки исполнили и сыграли на гуслях песню «Матушка-земля». Кроме того, в программу вошли туркменские композиции «Яр-яр» и «Потанцуем», а также музыкально-танцевальный номер «Куштдепди».
Завершился концерт песней «Край родной, Туркменистан», автором которой является бывший президент Туркмении, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.
Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. Президент пробудет в Туркмении два дня. 8 октября он также встретится с Бердымухамедовым и примет участие в фестивале национальных блюд стран СНГ и Ирана.
В декабре 2025 г. Путин встретился в Ашхабаде с Бердымухамедовым. Переговоры состоялись после пленарного заседания международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Выступая на форуме, глава российского государства подчеркнул укрепление двусторонних экономических связей между Россией и Туркменией.