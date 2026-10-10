Кремль: Путин передал Трампу видение Ирана по урегулированию конфликта

Как сообщил представитель Кремля, Путин на полях саммита в Туркмении провел две встречи с Пезешкианом. В ходе одной из них он рассказал президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с президентом США. По согласованию с иранским лидером Путин передал Трампу позицию Пезешкиана.