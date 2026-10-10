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Главная / Политика /

Кремль: Путин передал Трампу видение Ирана по урегулированию конфликта

Ася Султанова

Президент России Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу согласованную с президентом Ирана Масудом Пезешкианом позицию Тегерана по возможному разрешению конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

Как сообщил представитель Кремля, Путин на полях саммита в Туркмении провел две встречи с Пезешкианом. В ходе одной из них он рассказал президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с президентом США. По согласованию с иранским лидером Путин передал Трампу позицию Пезешкиана.

Президент России провел отдельную встречу с Пезешкианом в рамках визита в Туркмению 8 октября. Российский лидер заявил о готовности России сделать все возможное для содействия Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Президенты России и Ирана встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, где обсудили варианты взаимодействия в различных сферах, включая энергетику. 

9 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Кремль заявил, что в ходе разговора значительное внимание уделили перспективам урегулирования украинского кризиса, ситуации вокруг Ирана и двусторонним отношениям. 

8 октября Трамп написал, что Вашингтон не будет наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США, если через Ормузский пролив продолжатся поставки нефти. Он отметил, что США ведут с Тегераном «продуктивные дискуссии». 

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