Путин, Алиев и Пезешкиан обсудили форматы сотрудничества
Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан на отдельной трехсторонней встрече в Туркмении обсудили варианты взаимодействия в различных сферах, включая энергетику. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Там есть вопросы, связанные с ну, скажем так, с форматами взаимодействия в самых различных областях, которые были обсуждены», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
По словам Пескова, стороны рассмотрели возможности сотрудничества в энергетике и по другим направлениям.
Российский пресс-секретарь также сообщил, что тема боевых действий на Украине в ходе саммита СНГ в Туркмении не поднималась.
Путин находился с визитом в Туркмении с 8 по 9 октября. Он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Путин говорил о торговле внутри СНГ и дальнейшем экономическом сотрудничестве, сохранении общей исторической памяти. В первый день визита российский лидер встретился с президентами Туркмении и Ирана Сердаром Бердымухамедовым и Пезешкианом и принял участие в торжественном приеме для лидеров стран СНГ. Глава российского государства также пообщался с Алиевым.
9 октября лидеры постсоветских стран приняли заявление к 35-летию Содружества. В документе дана оценка ситуации в мировой политике и экономике, а также определены дальнейшие направления углубления сотрудничества и интеграции в рамках СНГ.