Путин, Алиев и Пезешкиан обсудили форматы сотрудничества

Путин находился с визитом в Туркмении с 8 по 9 октября. Он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Путин говорил о торговле внутри СНГ и дальнейшем экономическом сотрудничестве, сохранении общей исторической памяти. В первый день визита российский лидер встретился с президентами Туркмении и Ирана Сердаром Бердымухамедовым и Пезешкианом и принял участие в торжественном приеме для лидеров стран СНГ. Глава российского государства также пообщался с Алиевым.