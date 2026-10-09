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Главная / Политика /

Песков: лидеры стран СНГ не обсуждали спецоперацию

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Тема боевых действий на Украине в ходе саммита СНГ в Туркмении не поднималась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня об СВО речь не заходила», – сказал он.

Путин находился с визитом в Туркмении с 8 по 9 октября. Он принял участие заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Путин говорил о торговле внутри СНГ и дальнейшем экономическом сотрудничестве, сохранении общей исторической памяти.

9 октября лидеры постсоветских стран приняли заявление к 35-летию Содружества. В документе дана оценка ситуации в мировой политике и экономике, а также определены дальнейшие направления углубления сотрудничества и интеграции в рамках СНГ.

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