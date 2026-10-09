Песков: лидеры стран СНГ не обсуждали спецоперацию
Тема боевых действий на Украине в ходе саммита СНГ в Туркмении не поднималась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня об СВО речь не заходила», – сказал он.
Путин находился с визитом в Туркмении с 8 по 9 октября. Он принял участие заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Путин говорил о торговле внутри СНГ и дальнейшем экономическом сотрудничестве, сохранении общей исторической памяти.
9 октября лидеры постсоветских стран приняли заявление к 35-летию Содружества. В документе дана оценка ситуации в мировой политике и экономике, а также определены дальнейшие направления углубления сотрудничества и интеграции в рамках СНГ.