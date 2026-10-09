Песков: лидеры стран СНГ не обсуждали спецоперацию

Путин находился с визитом в Туркмении с 8 по 9 октября. Он принял участие заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Путин говорил о торговле внутри СНГ и дальнейшем экономическом сотрудничестве, сохранении общей исторической памяти.