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Лидеры СНГ приняли заявление к 35-летию Содружества

Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Главы государств СНГ подписали заявление, посвященное 35-летию создания Содружества, на саммите в туристической зоне «Аваза» в Туркмении. Об этом сообщает «РИА Новости».

В документе дана оценка ситуации в мировой политике и экономике, а также определены дальнейшие направления углубления сотрудничества и интеграции в рамках СНГ.

9 октября президент России Владимир Путин принял участие в саммите СНГ в Туркменбаши. Днем ранее он прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. На заседании Совета глав государств СНГ Путин говорил о торговле внутри Содружества и дальнейшем экономическом сотрудничестве, сохранении общей исторической памяти. Также он пригласил лидеров стран объединения на традиционную встречу в Санкт-Петербурге.

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