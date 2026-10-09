Лидеры СНГ приняли заявление к 35-летию Содружества
Главы государств СНГ подписали заявление, посвященное 35-летию создания Содружества, на саммите в туристической зоне «Аваза» в Туркмении. Об этом сообщает «РИА Новости».
В документе дана оценка ситуации в мировой политике и экономике, а также определены дальнейшие направления углубления сотрудничества и интеграции в рамках СНГ.
9 октября президент России Владимир Путин принял участие в саммите СНГ в Туркменбаши. Днем ранее он прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. На заседании Совета глав государств СНГ Путин говорил о торговле внутри Содружества и дальнейшем экономическом сотрудничестве, сохранении общей исторической памяти. Также он пригласил лидеров стран объединения на традиционную встречу в Санкт-Петербурге.