Лидеры СНГ приняли заявление к 35-летию Содружества

9 октября президент России Владимир Путин принял участие в саммите СНГ в Туркменбаши. Днем ранее он прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. На заседании Совета глав государств СНГ Путин говорил о торговле внутри Содружества и дальнейшем экономическом сотрудничестве, сохранении общей исторической памяти. Также он пригласил лидеров стран объединения на традиционную встречу в Санкт-Петербурге.