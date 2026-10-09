Главное из выступления Путина на саммите СНГ

Главное из выступления Путина на саммите СНГЛидеры Содружества обсудили торговлю и дальнейшее сотрудничество
- О росте товарооборота
- О торговых барьерах
- О сохранении исторической памяти
- О встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин 9 октября принял участие в саммите СНГ в Туркменбаши. Глава государства прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом 8 октября. На заседании Совета глав государств СНГ Путин говорил о торговле внутри Содружества и дальнейшем экономическом сотрудничестве, сохранении общей исторической памяти, а также пригласил лидеров стран объединения на традиционную встречу в Санкт-Петербурге. «Ведомости» собрали главное.
О росте товарооборота
Путин заявил, что товарооборот России со странами СНГ в 2025 г. превысил $110 млрд. В первом полугодии 2026 г., по его словам, показатель вырос еще на 19%.
Президент сделал заявление во время встречи лидеров государств Содружества в узком составе. Он отметил развитие экономических связей между странами объединения.
О торговых барьерах
Страны СНГ смогут добиться более значительных экономических результатов, если продолжат устранять препятствия для взаимной торговли, заявил Путин.
По словам президента, лидеры стран Содружества ведут практическую работу по развитию сотрудничества, однако на национальном уровне периодически вводятся ограничения, которые мешают дальнейшему наращиванию торговли.
О сохранении исторической памяти
Лидеры стран СНГ примут отдельное заявление о необходимости сохранения общей истории и исторической памяти, сообщил Путин.
По его словам, совместная работа государств Содружества необходима для защиты общего исторического наследия и противодействия фальсификации истории. Президент также отметил важность передачи молодому поколению достоверных сведений о прошлом.
О встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге
Путин пригласил лидеров стран СНГ на традиционный предновогодний неформальный саммит в Санкт-Петербурге.
«Можем поговорить о всех текущих и перспективных вопросах», – сказал президент. Встреча может пройти 21 декабря.
Предыдущий неформальный саммит состоялся в Петербурге 22 декабря 2025 г. В нем участвовали лидеры Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.