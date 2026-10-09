Главное из выступления Путина на саммите СНГ

Президент России Владимир Путин 9 октября принял участие в саммите СНГ в Туркменбаши. Глава государства прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом 8 октября. На заседании Совета глав государств СНГ Путин говорил о торговле внутри Содружества и дальнейшем экономическом сотрудничестве, сохранении общей исторической памяти, а также пригласил лидеров стран объединения на традиционную встречу в Санкт-Петербурге. «Ведомости» собрали главное.