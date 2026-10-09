Путин: рост товарооборота России и стран СНГ составил 19%
Товарооборот России и стран – участников СНГ в 2025 г. превысил $110 млрд, а в первом полугодии 2026 г. вырос еще на 19%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран Содружества в узком составе.
6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что за первую половину 2026 г. объем взаимной торговли со странами СНГ вырос еще на 12%. Ушаков также отметил, что на пространстве СНГ сформирована устойчивая финансовая инфраструктура, которая не зависит от внешнего влияния.
16 сентября глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что больше половины экспорта из России в СНГ приходится на сложные промышленные товары. «Наша торговля с этими странами [СНГ] многие годы демонстрирует устойчивую позитивную динамику», – подчеркнул министр. Он уточнил, что поставки включают металлургическую продукцию, энергетическое, сельскохозяйственное и железнодорожное оборудование, а также ряд позиций автопромышленности.