Ушаков: товарооборот России со странами СНГ в 2025 году превысил $110 млрд
Товарооборот России со странами СНГ в 2025 г. превысил $110 млрд, заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
По его словам, за первую половину 2026 г. объем взаимной торговли вырос еще на 12%. Ушаков также отметил, что на пространстве СНГ сформирована устойчивая финансовая инфраструктура, которая не зависит от внешнего влияния.
Кроме того, помощник президента подчеркнул, что главным связующим звеном на пространстве Содружества остается русский язык.
16 сентября глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что больше половины экспорта из России в СНГ приходится на сложные промышленные товары. «Наша торговля с этими странами [СНГ] многие годы демонстрирует устойчивую позитивную динамику», – подчеркнул министр. Он уточнил, что поставки включают металлургическую продукцию, энергетическое, сельскохозяйственное и железнодорожное оборудование, а также ряд позиций автопромышленности.