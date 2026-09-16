Алиханов: Россия нарастила экспорт промышленных товаров в СНГ
Больше половины экспорта из России в СНГ приходится на сложные промышленные товары. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях Международного промышленно-энергетического форума TNF.
«Наша торговля с этими странами [СНГ] многие годы демонстрирует устойчивую позитивную динамику», – подчеркнул министр (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что поставки включают металлургическую продукцию, энергетическое, сельскохозяйственное и железнодорожное оборудование, а также ряд позиций автопромышленности.
По его словам, в области нефтегазового оборудования Россия выходит за рамки торговли. В качестве примера Алиханов привел построенную вместе с Белоруссией площадку по производству колтюбинговых установок для нефетегаза.
10 апреля Федеральная таможенная служба сообщила, что оборот внешней торговли РФ за первые два месяца 2026 г. составил $99,3 млрд, что на 4% ниже показателя аналогичного периода 2025 г. При этом объем экспорта сократился на 9% и составил $56,7 млрд, тогда как импорт вырос на 3,5% – до $42,6 млрд.