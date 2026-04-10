Бизнес

Внешнеторговый оборот РФ за январь–февраль 2026 года составил $99,3 млрд

Оборот внешней торговли РФ за первые два месяца 2026 г. составил $99,3 млрд, что на 4% ниже показателя аналогичного периода 2025 г. При этом объем экспорта сократился на 9% и составил $56,7 млрд, тогда как импорт вырос на 3,5% – до $42,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, сообщила Федеральная таможенная служба.

В структуре экспорта за январь-февраль доминировали минеральные продукты: на их долю пришлось 50,4% всех экспортных поставок. В импорте наибольшую часть – 48,5% – составили машины, оборудование и другие аналогичные товары.

Анализ географического распределения торговых потоков показал, что наибольшую долю во внешнеторговом обороте России за указанный период заняли страны Азиатского региона – 74,8% общего объема. При этом товарооборот с ними незначительно снизился – на 1,6% относительно января–февраля 2025 г.

На втором месте по объему торговли оказались европейские страны с долей 18,3%, но здесь было зафиксировано более существенное сокращение товарооборота – на 7,8%. Страны американского континента обеспечили 3,8% товарооборота, продемонстрировав снижение на 9,6% год к году. Наименьшее участие в торговле приняли страны Африки: их доля составила 3,3% при падении товарооборота на 22,4%.

В декабре стало известно, что Россия заняла третье место среди стран G20 по уровню профицита внешней торговли. С января по сентябрь 2025 г. чистые доходы России от торговли с другими государствами достигли $101,7 млрд.

На первом месте оказался Китай, чей торговый профицит за девять месяцев составил $874,76 млрд. На втором месте – Германия с $169,4 млрд. За ней следуют Южная Корея, которая экспортировала товаров больше, чем импортировала, на $50,82 млрд, и Саудовская Аравия с профицитом в $43 млрд. Положительное сальдо также показали Италия – $40 млрд, Индонезия – $33,5 млрд, Австралия – $22,7 млрд, Южная Африка – $7 млрд и Аргентина – $5,7 млрд.

Отвлекает реклама?