Внешнеторговый оборот РФ за январь–февраль 2026 года составил $99,3 млрд

Оборот внешней торговли РФ за первые два месяца 2026 г. составил $99,3 млрд, что на 4% ниже показателя аналогичного периода 2025 г. При этом объем экспорта сократился на 9% и составил $56,7 млрд, тогда как импорт вырос на 3,5% – до $42,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, сообщила Федеральная таможенная служба.