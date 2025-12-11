Россия заняла третье место среди стран G20 по уровню профицита внешней торговли

На первом месте оказался Китай, чей торговый профицит за девять месяцев составил $874,76 млрд. На втором месте – Германия с $169,4 млрд. За Россией следуют Южная Корея, которая экспортировала товаров больше, чем импортировала, на $50,82 млрд, и Саудовская Аравия с профицитом в $43 млрд. Положительное сальдо также показали Италия – $40 млрд, Индонезия – $33,5 млрд, Австралия – $22,7 млрд, Южная Африка – $7 млрд и Аргентина – $5,7 млрд.