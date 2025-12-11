Россия заняла третье место среди стран G20 по уровню профицита внешней торговли
Россия заняла третье место среди стран «большой двадцатки» (G20) по уровню профицита внешней торговли. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на анализ открытых данных. С января по сентябрь 2025 г. чистые доходы России от торговли с другими государствами достигли $101,7 млрд.
На первом месте оказался Китай, чей торговый профицит за девять месяцев составил $874,76 млрд. На втором месте – Германия с $169,4 млрд. За Россией следуют Южная Корея, которая экспортировала товаров больше, чем импортировала, на $50,82 млрд, и Саудовская Аравия с профицитом в $43 млрд. Положительное сальдо также показали Италия – $40 млрд, Индонезия – $33,5 млрд, Австралия – $22,7 млрд, Южная Африка – $7 млрд и Аргентина – $5,7 млрд.
Одновременно восемь стран G20 продемонстрировали торговый дефицит. Самый большой минус зафиксирован у США – $713,7 млрд. Значительные отрицательные показатели также наблюдаются у Индии, чей дефицит составил $214,6 млрд, и у Турции – $67,1 млрд. В числе стран с отрицательным сальдо также оказались Франция, Мексика, Великобритания, Канада и Япония.
2 декабря «Ведомости» писали, что профицит внешней торговли России за январь – сентябрь 2025 г. снизился на 11% в годовом выражении и составил $101,7 млрд. По данным таможенной статистики, экспорт составил $302,8 млрд (снижение на 4,6%), импорт – $201,1 млрд (снижение на 1%). Более половины экспорта (55,7%) пришлось на минеральные продукты, а в импорте почти половину (48,1%) составили машины и оборудование.