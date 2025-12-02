Власти назвали новые факторы укрепления рубля

Власти назвали новые факторы укрепления рубляНа национальную валюту влияют меры по ограничению импорта и оплата в криптовалюте
Курс рубля укрепляется на фоне ряда новых обстоятельств в российской экономике, сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин в ходе макроэкономической сессии форума ВТБ «Россия зовет!». В числе новых факторов оплата импорта криптовалютой, меры правительства по ограничению импорта, такие как повышение утильсбора, а также обеление экономики, рассказал Орешкин. Банк России и правительство пока не в полной мере учитывают эти факторы в прогнозах, отметил он.
Для экономики крепкий рубль – вызов, который возникает в результате большого положительного торгового баланса, заявил в ходе сессии глава Минэкономразвития Максим Решетников.
На 2 декабря Банк России понизил курс доллара на 0,53 руб. – до 77,7 руб./$. С начала года рубль укрепился на 24,05%. В первый день 2025 г. после праздников, 10 января, курс составлял 102,29 руб./$.
Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума также указал на проблему курсообразования рубля, которую ранее поднял зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в своей пьесе «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь». Пьянов утверждает, что методики формирования курса рубля уже не работают, в результате официальный курс регулятора воспринимается как «ненастоящий». «Полагаю, что летом 2025 г. между ЦБ и исполнительной властью заключен негласный пакт. Такого не может быть, но кажется, что пакт есть», – объяснил Пьянов.
В качестве альтернативы первый зампред ВТБ предложил использовать «плавающий валютный коридор». При стабильной геополитической ситуации доллар может вырасти до 90 руб. в I квартале 2026 г., заявил Пьянов 29 ноября.
26 ноября о курсе рубля высказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он назвал равновесным значение в диапазоне 98–105 руб./$. По его словам, при нормализации рынка этот уровень устроил бы экспортеров и помог бы импортерам за счет формирования «естественного барьера» на границе.
Новые статьи экспорта
Ненефтегазовый экспорт показывает положительную динамику, что увеличивает потоки валюты на рынок. Наблюдаемое падение цены на нефть уже не так сильно влияет на валютный рынок, так как работает бюджетное правило, отметил Орешкин. По данным Минфина, в бюджете на 2025 г. доля нефтегазового экспорта составит 27,1%, а в следующем году она сократится до 22%.
Орешкин выделил новую статью экспорта, которую власти «не очень хорошо оценивают», – майнинг криптовалюты. По его словам, сейчас импорт можно оплатить криптовалютой и это уже «значительные суммы». Фактически это является скрытым экспортом, что уже влияет на финансовые потоки. «Это то, что нам нужно тоже учитывать в платежном балансе», – подчеркнул Орешкин.
на 24,5%
Все крупнейшие проекты, которые кредитует государство, оказались экспортоориентированными, рассказал глава Минэка. Решетников сообщил, что объем дополнительного экспорта в ближайшее время составит от $50 млрд до $70 млрд в год. По сентябрьскому прогнозу Минэка, экспорт товаров в 2025 г. составит $412,9 млрд, в 2026 г. он вырастет до $431,5 млрд, а в 2027 г. – до $462,2 млрд.
«[Мы] должны подумать, что делать с торговым балансом, который и так плюс $120 млрд в год – и еще эти дополнительные экспортные возможности пойдут. Это гигантский вызов», – подчеркнул Решетников. В 2025 г. положительное сальдо торгового баланса снизится до $106,9 млрд после $133,4 млрд в 2024 г. Но начиная со следующего года оно перейдет к росту: $123 млрд в 2026 г., $135,4 млрд в 2027 г.
Профицит внешней торговли России за январь – сентябрь 2025 г. снизился на 11% в годовом выражении и составил $101,7 млрд, следует из материалов ФТС. По данным таможенной статистики, экспорт составил $302,8 млрд (снижение на 4,6%), импорт – $201,1 млрд (снижение на 1%). Более половины экспорта (55,7%) пришлось на минеральные продукты, а в импорте почти половину (48,1%) составили машины и оборудование.
Ограничения импорта
По словам Орешкина, влияют и решения правительства об ограничениях ввоза иностранных товаров. Он напомнил, что кабмин сначала «принимает большое количество решений, ограничивающих импорт», а «потом начинает критиковать курс». «Приняли решение по повышению утильсбора – у нас импорт автомобилей серьезно упал. Объем потребности валюты в этом направлении снизился. Значит, более крепкий рубль относительно базового сценария», – отметил замглавы администрации президента. По его словам, это касается не только автомобилей, но и целого ряда отраслей, по которым были приняты «определенные решения». Стратегия импортозамещения действительно создает барьеры для ввоза товаров из-за рубежа и сохранять ее какое-то время придется, подтвердил глава Минэка.
Орешкин также связал укрепление рубля с обелением российской экономики и борьбой с серым импортом. «Надо понимать, что одно из косвенных последствий этих действий – это не только увеличение налоговых поступлений и выравнивание конкурентных условий в экономике, но и снижение спроса на валюту и укрепление курса», – подчеркнул он.
«Одна из самых важных историй – разобраться, что нам с импортом делать. Мы все хотим экспортировать, но никто не хочет импортировать, но так не бывает, экспорта без импорта не бывает», – указал Орешкин. Он отметил, что правительство должно вести агрессивную политику наращивания импорта «в определенных сегментах», если для целей развития нужен более слабый рубль, но пока этого не происходит.
Слабый спрос стал одной из причин замедления роста импорта, отметил Решетников. Он добавил, что это временно: «Спрос в периоде охлаждения. Понятно, что какой-то отскок будет. Наверное, не такой, как нам бы хотелось, но какой-то будет».
Валютные кредиты
Также российские компании стали меньше нуждаться в валюте для погашения кредитов, потому что с 2022 г. замещали внешний долг внутренними заимствованиями, рассказал Орешкин. Возможности для оттока капитала, которые были в последние три года, сократились, так как Россия «уполовинила» внешний долг, указал Решетников. «У нас есть большой вопрос по импорту, учитывая то, что во многих отраслях объявили стратегию импортозамещения и в этой связи существуют определенные барьеры, – и эту стратегию придется держать какое-то время», – отметил министр.
Глава Минэка констатировал, что курс рубля будет «существенно крепче, чем нам казалось год и два назад». Министр добавил, что в апреле ведомство может еще раз пересмотреть прогноз по курсу в сторону укрепления. В конце сентября Минэкономразвития понизило прогноз курса доллара на 2025 г. до 86,1 руб. (вместо заложенных в бюджете 94,3 руб.). В 2026 г. ведомство ожидает 92,2 руб./$.
Последствием укрепления рубля станет уход с рынка некоторых экспортных продуктов из-за невыгодной валютной конъюнктуры. «В какой-то момент кому-то, может, надо остановиться копить долги, понимая, что эти долги уже не вернуть и надо запускать какие-то иные процедуры – санации, высвобождения тех самых физических ресурсов, которые нам дадут импульс», – заявил глава Минэкономразвития.
Поможет ли рост импорта
Увеличение импорта действительно приведет к ослаблению курса, но трудно себе представить подобные меры, которые не будут противоречить интересам российских производителей, отмечает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Госзакупки критического импорта могли бы быть частью системы управления валютным курсом для ограничения его колебаний, но не целенаправленного ослабления, сказал экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Он отмечает, что для страны важнее и выгоднее стабильность курса или постепенное укрепление в реальном выражении, а не горки с периодическим сильным падением рубля.
Если объемы совокупного импорта таковы, что рубль остается крепким продолжительное время, то это означает, что экономика в состоянии удовлетворить внутренний спрос своими собственными внутренними производственными ресурсами без необходимости наращивать импорт, подчеркивает главный экономист ВТБ Родион Латыпов.
Возврат к коридору, о котором говорил Пьянов, при крепком курсе может выглядеть как попытка его ослабления, говорит Тунев. Он считает подобные практики неэффективными. При этом Тунев подчеркивает, что сейчас в стране нет органа, отвечающего за стабилизацию валютного курса, хотя им могли бы быть и ЦБ, и Минфин. Более того, при валютном коридоре невозможно полноценное таргетирование инфляции, напоминает Табах.
От текущего уровня курса больно и бюджету, и экспортерам, говорит Табах. Он отмечает, что для экономики в целом ситуация неоднозначна: «потребителям и продавцам такой курс в радость, инфляция снижается», но ценой слабого роста экономики. Если укрепление рубля будет невыносимым бременем для экспортеров, то торговые профициты станут меньше, а курс подстроится через ослабление, считает Латыпов. Текущий курс рубля нормальный для большинства экономических агентов, считает Тунев. Он дает прогноз по курсу доллара на уровне 80 руб./$ на ближайшие три года.