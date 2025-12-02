Власти назвали новые факторы укрепления рубля

По словам Орешкина, влияют и решения правительства об ограничениях ввоза иностранных товаров. Он напомнил, что кабмин сначала «принимает большое количество решений, ограничивающих импорт», а «потом начинает критиковать курс». «Приняли решение по повышению утильсбора – у нас импорт автомобилей серьезно упал. Объем потребности валюты в этом направлении снизился. Значит, более крепкий рубль относительно базового сценария», – отметил замглавы администрации президента. По его словам, это касается не только автомобилей, но и целого ряда отраслей, по которым были приняты «определенные решения». Стратегия импортозамещения действительно создает барьеры для ввоза товаров из-за рубежа и сохранять ее какое-то время придется, подтвердил глава Минэка.