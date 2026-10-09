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Путин пригласил лидеров СНГ на предновогодний саммит в Петербурге

Антон Потоков
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на традиционный предновогодний неформальный саммит в Санкт-Петербурге.

«Можем поговорить о всех текущих и перспективных вопросах», – сказал он на саммите СНГ в Туркменистане.

Встреча в России может пройти 21 декабря.

Прошлый неформальный саммит прошел 22 декабря 2025 г. Тогда на событие прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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