Путин пригласил лидеров СНГ на предновогодний саммит в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на традиционный предновогодний неформальный саммит в Санкт-Петербурге.
«Можем поговорить о всех текущих и перспективных вопросах», – сказал он на саммите СНГ в Туркменистане.
Встреча в России может пройти 21 декабря.
Прошлый неформальный саммит прошел 22 декабря 2025 г. Тогда на событие прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.