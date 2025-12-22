Что происходит в Петербурге на предновогодних мероприятиях ЕАЭС и СНГ

Наконец, Путин провел церемонию награждения премией мира имени Льва Толстого (вручалась всего второй раз, первым лауреатом год назад был Африканский союз). Решение членов жюри во главе с дирижером Валерием Гергиевым в этот раз совпало с нобелевским комитетом в том, что наградили не Дональда Трампа и даже не Лукашенко. А трех президентов из куда более близкой Центральной Азии: Киргизии – Садыра Жапарова, Таджикистана – Эмомали Рахмона и Узбекистана – Шавката Мирзиеева. 31 марта они в таджикском Худжанде подписали договор о точке стыка границ трех республик, а также декларацию о вечной дружбе. А еще до этого в марте Рахмон и Жапаров подписали в Бишкеке договор о государственной границе. Между Таджикистаном и Киргизией – двумя союзниками России по ОДКБ – в постсоветские годы на границе периодически вспыхивали вооруженные конфликты. Теперь, видимо, пограничные разногласия окончательно преодолены. А это может помочь еще большему росту экономики, где Киргизия и без того стала лидером среди стран ЕАЭС, заметил Путин (+10% в 2025 г.).