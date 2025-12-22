Что происходит в Петербурге на предновогодних мероприятиях ЕАЭС и СНГ

Что происходит в Петербурге на предновогодних мероприятиях ЕАЭС и СНГВ первый день искали связь между именами Бориса Ельцина и Льва Толстого
В Санкт-Петербурге 21 декабря по традиции стартовали предновогодние неформальные саммиты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ). В самолете перед вылетом журналисты собрались вокруг пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Члены кремлевского пула не смогли задать ни одного вопроса 19 декабря на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, поэтому испытывали горькое послевкусие.
Они спросили, как президент оценивает состоявшееся мероприятие. «Путин сам не любит оценивать, это должны делать слушатели и зрители. Вопросов было много, палитра очень широкая, как и спектр тем», – сказал Песков. При этом пресс-секретарь признался, что не все вопросы ему понравились.
Предновогодний Петербург встретил гостей осенней погодой, еще более теплой, чем в эти дни в Москве. Призванные резонировать со снегом украшения странно сочетаются с дождем.
На входе в президентскую библиотеку имени первого президента Бориса Ельцина вещи журналистов были не только пропущены через сканер, но и обследованы непоседливой собачкой специального назначения. В этом здании бывшего синода, к слову, в апреле 2025 г. прошла и одна из встреч Путина с американским спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.
Сразу стало известно, что в этот раз встречи руководителей бывших республик СССР не пропускает ни премьер Армении Никол Пашинян (который летом пропустил саммит ЕАЭС в Минске), ни президент Азербайджана Ильхам Алиев. Год назад именно в момент путешествия на неформальный саммит СНГ Алиев узнал о крушении Embraer E190 в Актау после воздействия систем ПВО в Чечне во время удара беспилотников.
Полноценные двусторонние встречи Путин провел с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ему Путин еще раз высказал свое восхищение недавним выступлением на Всебелорусском народном собрании. Путин «с удовольствием» и «с интересом» смотрел в прямом эфире очередной бенефис Лукашенко, а смысл его послания счел «глубоким» и «сбалансированным». Лукашенко сразу сделал алаверды и поздравил Путина с проведением «смелого мероприятия». И Лукашенко даже задумался – всего на секунду – о возможности отдохнуть им после этих событий. Но сам же и отверг такую возможность: времена не те.
Следом за двусторонними встречами прошло заседание Высшего евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. Во втором формате принимали участие и представители Индонезии, с которой в этот раз страны ЕАЭС наконец собирались заключить соглашение о зоне свободной торговли, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Иран и Куба. И показательно, что если в узком составе Лукашенко говорил и о проблемах, которые есть внутри интеграционного объединения (перенос сроков создания «общих энергетических рынков», рынков лекарств и неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку), то в расширенном – только о достижениях (например, о том, что зарплаты растут во всех странах ЕАЭС). К перспективной относится и туристическая сфера, концепцию развития которой приняли 21 декабря, сообщил Пашинян.
Наконец, Путин провел церемонию награждения премией мира имени Льва Толстого (вручалась всего второй раз, первым лауреатом год назад был Африканский союз). Решение членов жюри во главе с дирижером Валерием Гергиевым в этот раз совпало с нобелевским комитетом в том, что наградили не Дональда Трампа и даже не Лукашенко. А трех президентов из куда более близкой Центральной Азии: Киргизии – Садыра Жапарова, Таджикистана – Эмомали Рахмона и Узбекистана – Шавката Мирзиеева. 31 марта они в таджикском Худжанде подписали договор о точке стыка границ трех республик, а также декларацию о вечной дружбе. А еще до этого в марте Рахмон и Жапаров подписали в Бишкеке договор о государственной границе. Между Таджикистаном и Киргизией – двумя союзниками России по ОДКБ – в постсоветские годы на границе периодически вспыхивали вооруженные конфликты. Теперь, видимо, пограничные разногласия окончательно преодолены. А это может помочь еще большему росту экономики, где Киргизия и без того стала лидером среди стран ЕАЭС, заметил Путин (+10% в 2025 г.).
Кроме того, как анонсировалось белорусским госагентством БелТА, лидеры стран планировали обсудить формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также международную деятельность блока на 2026 г. В нем председательство в ЕАЭС перейдет от Белоруссии к Казахстану. В запуске общего рынка нефти и нефтепродуктов заинтересованы все участники ЕАЭС, замечает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин. С одной стороны, импортеры заинтересованы в равных условиях хозяйствования в части ценообразования на рынке энергоресурсов, доступа к ним, чтобы выравнять условия для ведения бизнеса и покупать ресурсы на основе общих правил. С другой стороны, продолжает эксперт, экспортеры на пространстве ЕАЭС хотят получить долгосрочные контракты поставок ресурсов по понятным правилам.
Государства – члены ЕАЭС стремились сформировать единый рынок нефтепродуктов едва ли не с первых дней создания этого интеграционного образования, напоминает Пылин. Но этот вопрос, продолжает эксперт, требует длительной проработки и согласования с представителями бизнеса и другими участниками рынка, а также создания соответствующей нормативной базы. «Эти нюансы не позволяли запустить общий рынок энергоресурсов в короткие сроки. Но сегодня мы близки к серьезному прорыву: Россия каждый год увеличивает объемы поставок нефти и нефтепродуктов в страны Центральной Азии. Для нас это важный рынок сбыта. Осталось лишь согласовать детали», – заключает эксперт.