ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индонезия подписали соглашения о зоне свободной торговли на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент «Ведомостей».
Предполагается, что соглашение позволит обнулить пошлины на 94% товарного экспорта государств ЕАЭС в страну.
Решение о старте переговоров о зоне свободной торговли с Индонезией было принято странами ЕАЭС в 2022 г. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выражал надежду, что договориться по этому аспекту у сторон получится до конца 2025 г.
До этого страны объединения заключили соглашения о свободной торговле с ОАЭ, а также временное торговое соглашение с Монголией.
Сейчас в состав ЕАЭС входят Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Россия и Армения. Белорусский президент Александр Лукашенко на заседании 21 декабря поприветствовал нового партнера объединения – Индонезию.