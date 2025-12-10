Зачем президент Индонезии прилетел к Путину второй раз за год

Зачем президент Индонезии прилетел к Путину второй раз за годСтраны ведут переговоры по атомной энергетике, сельскому хозяйству и в военной сфере
Президент России Владимир Путин 10 декабря принял в Кремле президента Индонезии Прабово Субианто. Он приехал в Россию второй раз за 2025 г. – до этого в июне в Санкт-Петербурге лидеры двух стран подписали декларацию о стратегическом партнерстве и выступали на пленарной сессии ПМЭФ. Кроме того, между переговорами в России Путин и Прабово Субианто еще пересекались в сентябре на параде к 80-летию окончания Второй мировой войны в Пекине.
Сейчас же Прабово Субианто назвал основной целью визита провести консультации (подробностей не последовало). Кроме того, лидер Индонезии пригласил российского президента приехать в его страну с визитом в 2026 г. или 2027 г. (с шутливо-ревнивой фразой «Не только же в Индию вам летать!»). Тот в ответ пообещал сделать это. Предыдущий раз Путин был в Индонезии на Бали в 2013 г., где тогда проходил саммит АТЭС.
Путин в начале своего вступительного слова выразил соболезнования из-за разрушений и жертв, которые принесло Индонезии наводнение в начале декабря 2025 г. Число погибших из-за стихийного бедствия, как сообщали власти, достигло как минимум 950 человек, более 250 пропали без вести, а около миллиона человек были эвакуированы.
Говоря об экономических отношениях двух стран, Путин отметил рост товарооборота в 2025 г.: но не на 40%, как это было по итогам первых четырех месяцев, а на 17% за девять месяцев (за весь 2024 г. он составил $4,3 млрд, 40% этого объема приходится на промышленную продукцию – «Ведомости»). Российский лидер сказал также о том, что у Москвы и Джакарты «очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию». «Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и мы, если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении», – сказал Путин. Возможность помочь в строительстве атомной станции в новой столице Индонезии Нусантаре летом выражал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом заявка на создание первой в Индонезии АЭС с двумя модульными реакторами мощностью 250 МВт каждый была подана весной 2025 г. в другом месте, на острове Келаса провинции Банка-Белитунг. Ранее неоднократно говорилось об обсуждении при участии «Росатома» передачи Индонезии малых модульных реакторов.
В отношениях стран в сфере сельского хозяйства, как сказал Путин, заметен «профицит в пользу Индонезии», но Россия «не в претензии». Агентство «РИА Новости» ранее сообщало, например, о том, что Москва в начале 2025 г. резко нарастила поставки пальмового масла у крупнейшего в мире его производителя – Индонезии, хотя до этого несколько лет сокращала закупки. В обратном же направлении, как отметил Путин, снизились поставки пшеницы, что лидеры собирались обсудить на переговорах. Весьма вероятно – с участием присутствовавшей в Кремле в элегантном белом костюме и красных рубашке и туфлях (цвета флага Индонезии – «Ведомости») министра сельского хозяйства Оксаны Лут.
Наконец, Путин назвал Индонезию «традиционным партнером» в сфере военно-технического сотрудничества. Но в этом аспекте он лишь сказал, что в военных вузах России учатся индонезийские студенты, и Москва готова продолжать принимать их. Хотя ранее представители «Рособоронэкспорта» официально предлагали Индонезии приобрести истребители Су-57 пятого поколения и вернуться к вопросу о контракте, сорванном американским законом о санкциях против России CAATSA, по истребителю Су-35.
Переговоры же о создании зоны свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС по-прежнему продолжаются. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров выражал надежду, что договориться по этому аспекту у сторон получится до конца 2025 г.
В числе российских участников переговоров помимо Лаврова и Лут были также первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник Путина Юрий Ушаков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и замминистра обороны Василий Осьмаков.
Тема Украины в открытой части переговоров сейчас не упоминалась, хотя в 2023 г., будучи министром обороны Индонезии, Прабово Субианто предлагал зафиксировать актуальные зоны контроля сторон, создать демилитаризованную зону вдоль линии разграничения и провести под эгидой ООН повторные референдумы в новых регионах России.
За год своего правления Прабово Субианто у себя в стране столкнулся не только с традиционными бедствиями вроде наводнения, и но и с массовыми акциями протеста. Неоднозначную реакцию в стране вызвало и то, что Прабово Субианто, начавший службу при диктаторе и своем тесте Сухарто, недавно присвоил ему титул национального героя. Во внешней политике же Прабово Субианто стремится выстраивать хорошие отношения с разными центрами силы. И, например, в октябре 2025 г. в распоряжение журналистов попал его разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором Прабово Субианто просил устроить встречу с сыном Трампа Эриком.
Индонезия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией, отмечает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. По его мнению, сейчас есть место тайным переговорам Москвы с Джакартой по атомной энергетике и военно-техническому сотрудничеству. Сильно заинтересован Прабово Субианто и в продовольственных поставках из России – начиная от пшеницы и заканчивая говядиной. Более того, за счет нынешней поездки он хочет отчасти решить и свои внутренние проблемы: переключить внимание индонезийской общественности и с помощью договоренностей с Россией поддержать свой рейтинг, полагает Королев. При этом внутренняя ситуация в стране не выглядит угрожающей для президента – оппозиция в Индонезии разрознена.
В целом же между Москвой и Джакартой, продолжает Королев, сложились лучшие отношения за десятилетия, и второй визит в Россию за год президента подтверждает движение в сторону реального стратегического партнерства. Но наряду с этим, добавляет Королев, правительство Индонезии пытается диверсифицировать свои внешние связи, в том числе за счет налаживания отношений с Китаем и США.
Странам АСЕАН в условиях конфликта США и КНР необходима третья сила, которая может помочь им в конфигурации безопасности, и такая сила – это Россия, говорит руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Ключевой элемент российской политики в регионе – возможность «продавать безопасность», и существует огромный запрос на российское присутствие в Юго-Восточной Азии, которое способно укрепить местные политические режимы. Это подчеркивает не только второй за год визит Прабово Субианто, но и поездки в Москву других лидеров стран АСЕАН, например, малазийского премьера Анвара Ибрагима. Помимо этого, Россия и Индонезия, напоминает Мосяков, сотрудничают в разных сферах – от добычи полезных ископаемых до строительства железных дорог.