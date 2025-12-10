Зачем президент Индонезии прилетел к Путину второй раз за год

Говоря об экономических отношениях двух стран, Путин отметил рост товарооборота в 2025 г.: но не на 40%, как это было по итогам первых четырех месяцев, а на 17% за девять месяцев (за весь 2024 г. он составил $4,3 млрд, 40% этого объема приходится на промышленную продукцию – «Ведомости»). Российский лидер сказал также о том, что у Москвы и Джакарты «очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию». «Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и мы, если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении», – сказал Путин. Возможность помочь в строительстве атомной станции в новой столице Индонезии Нусантаре летом выражал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом заявка на создание первой в Индонезии АЭС с двумя модульными реакторами мощностью 250 МВт каждый была подана весной 2025 г. в другом месте, на острове Келаса провинции Банка-Белитунг. Ранее неоднократно говорилось об обсуждении при участии «Росатома» передачи Индонезии малых модульных реакторов.