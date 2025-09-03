Путин и президент Индонезии Субианто провели «специальную встречу» в Пекине
Президент Индонезии Прабово Субианто провел «специальную встречу» с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине. Об этом сообщили на сайте индонезийского лидера.
В сообщении говорится, что эта встреча является «одной из важных задач» Прабово. Указано также, что переговоры между лидерами стран прошли в целях укрепления стратегического сотрудничества между Индонезией и Россией.
В ходе встречи Путин и Прабово подтвердили приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества в различных сферах, особенно в экономической и инвестиционной.
Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджайя рассказал, что Субианто также встретился с главой КНР Си Цзиньпином, чтобы проследить за ходом различных экономических инвестиций, которые были осуществлены между РФ и Китаем.
3 сентября в Пекине Путин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны и победе китайского народа в войне против Японии. В этот день президент РФ также провел встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.