Путин и президент Индонезии Субианто провели «специальную встречу» в Пекине

3 сентября в Пекине Путин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны и победе китайского народа в войне против Японии. В этот день президент РФ также провел встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.