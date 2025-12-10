Путин: РФ готова участвовать в развитии атомной энергетики Индонезии
Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Индонезии Прабово Субианто заявил о готовности РФ участвовать в развитии атомной энергетики Индонезии.
«Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и мы, если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении», – сказал глава государства.
Россия и Индонезия имеют хорошие двусторонние связи в области энергетики, включая атомную генерацию, добавил Путин.
Переговоры прошли в Кремле в рамках рабочего визита Субианто в Москву. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главы государств уже встречались летом в Санкт-Петербурге, где подписали декларацию о стратегическом партнерстве. По словам Пескова, отношения между странами достаточно насыщенные.