Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: РФ готова участвовать в развитии атомной энергетики Индонезии

Ведомости

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Индонезии Прабово Субианто заявил о готовности РФ участвовать в развитии атомной энергетики Индонезии.

«Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и мы, если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении», – сказал глава государства.

Россия и Индонезия имеют хорошие двусторонние связи в области энергетики, включая атомную генерацию, добавил Путин.

Переговоры прошли в Кремле в рамках рабочего визита Субианто в Москву. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главы государств уже встречались летом в Санкт-Петербурге, где подписали декларацию о стратегическом партнерстве. По словам Пескова, отношения между странами достаточно насыщенные.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте