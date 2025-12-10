Путин проведет в Кремле встречу с президентом Индонезии
Президент РФ Владимир Путин 10 декабря проведет беседу с коллегой из Индонезии Прабово Субианто, а затем российско-индонезийские переговоры продолжатся в формате рабочего обеда, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня день российско-индонезийских отношений. С рабочим визитом прибыл в Москву президент Индонезии Субианто. Сегодня состоится в Кремле беседа Путина с Субианто», – сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что главы государств встречались летом в Санкт-Петербурге, где подписали декларацию о стратегическом партнерстве. В связи с этим, по словам пресс-секретаря, «отношения [между странами] очень-очень насыщенные».
3 декабря помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин примет Субианто в декабре, а также посетит Туркмению. Тогда он отметил, что визит индонезийского главы будет сугубо рабочим – «для сверки часов».