Ушаков: Путин посетит Туркмению в декабре

Ушаков: Путин посетит Туркмению в декабреРоссийский глава также примет президента Индонезии Прабово Субианто
Президент РФ Владимир Путин в декабре примет президента Индонезии Прабово Субианто, а также посетит Туркмению, рассказал журналистам его помощник Юрий Ушаков.
По его словам, визит индонезийского главы будет сугубо рабочим – «для сверки часов».
Путин приедет в Туркмению 12 декабря для участия в форме Международного года мира и доверия, сообщил Ушаков.
Он также напомнил, что 21–22 декабря президент будет в Санкт-Петербурге. Там состоится неформальная встреча лидеров стран СНГ.
4–5 декабря состоится государственный визит Путина в Индию. Об этом журналистам на брифинге 3 декабря сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, поездка Путина в Индию имеет большое значение и ожидалась обеими сторонами, а пригласил российского президента лично индийский премьер-министр Нарендра Моди.