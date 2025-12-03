Ушаков: Путин посетит Туркмению в декабре

4–5 декабря состоится государственный визит Путина в Индию. Об этом журналистам на брифинге 3 декабря сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, поездка Путина в Индию имеет большое значение и ожидалась обеими сторонами, а пригласил российского президента лично индийский премьер-министр Нарендра Моди.