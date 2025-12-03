Что будет делать Владимир Путин в Индии во время госвизита

Что будет делать Владимир Путин в Индии во время госвизитаВ его программе не только политические и экономические вопросы, но и запуск RT India
4-5 декабря состоится государственный визит президента России Владимира Путина в Индию. Об этом журналистам на брифинге 3 декабря сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, поездка Путина в Индию имеет большое значение и ожидалась обеими сторонами, а пригласил российского президента лично индийский премьер-министр Нарендра Моди. Ушаков напомнил, что в 2025 г. лидеры уже встречались, произошло это на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине, также Путин и Моди за год пять раз поговорили по телефону.
4 декабря Путин прибудет в Нью-Дели, где пообщается с Моди в неформальной обстановке. Как сказал Ушаков, беседа «тет-а-тет» будет носить закрытый характер, а в ходе подобных переговоров обсуждаются как раз самые чувствительные вопросы двусторонних отношений и международной обстановки. 5 декабря в президентском дворце в Нью-Дели состоится церемония официальной встречи российского президента индийской стороной. Путин посетит один из индийских мемориалов, возложит к нему венок, а также впишет свое имя в книгу почетных гостей. После этого начнется деловая часть визита, в ходе которой состоится беседа Путина и Моди в узком составе. Также в графике российского лидера запланирована встреча с президентом Индии Драупади Мурму.
По словам Ушакова, российская делегация во время визита собралась «представительная» – в нее войдут министры, среди которых руководитель оборонного ведомства Андрей Белоусов и министр экономического развития Максим Решетников. Кроме того, в состав делегации включены представители госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом», а также представители федеральной таможенной службы и медиакорпораций, среди которых – главред RT Маргарита Симоньян. В рамках визита планируется церемония запуска в Индии телеканала RT India, в которой Путин также примет участие.
Помимо этого, Путин и Моди также выступят на российско-индийском бизнес-форуме, в котором примут участие 150 видных представителей из бизнес-сообщества России и Индии. Лидеры в том числе обменяются мнениями по актуальной международной проблематике, включая взаимодействие в ООН, ШОС, G20 и БРИКС, в котором Индия в 2026 г. будет председательствовать.
Как отметил Ушаков, интерес к развитию российско-индийских отношений таков, что Москве пришлось сокращать количество желающих принять участие в поездке. В формировании делегаций, заявил помощник президента, Россия ориентируется на пожелания индийской стороны. В целом же показатели отношений Москвы и Нью-Дели весьма удовлетворительны: сотрудничество государств активно развивается, в том числе по линии проектов в производственной кооперации, инновационных технологиях, транспорта, мирного космоса, а также программ по трудовой миграции. В 2024 г. товарооборот между двумя странами вырос на 12% до $63,6 млрд. Кроме того, потенциалом для развития располагает и туристическая сфера – в прошлом году около 80 000 россиян совершили поездки в Индию, а количество визитов индийцев в Россию составило 40 000.
Самое большое продвижение вперед двух сторон по итогам визита может быть достигнуто, вероятно, в сфере экономики, полагает руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Но при этом страны, скорее всего, не будут раскрывать все свои реальные договоренности. Телеканал RT India, по мнению эксперта, точно будет иметь определенный эффект, так как его можно рассматривать как преемник советского Иновещания, но российскому телевидению необходимо заняться еще работой именно на хинди и других языках Индии.