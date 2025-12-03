Что будет делать Владимир Путин в Индии во время госвизита

4 декабря Путин прибудет в Нью-Дели, где пообщается с Моди в неформальной обстановке. Как сказал Ушаков, беседа «тет-а-тет» будет носить закрытый характер, а в ходе подобных переговоров обсуждаются как раз самые чувствительные вопросы двусторонних отношений и международной обстановки. 5 декабря в президентском дворце в Нью-Дели состоится церемония официальной встречи российского президента индийской стороной. Путин посетит один из индийских мемориалов, возложит к нему венок, а также впишет свое имя в книгу почетных гостей. После этого начнется деловая часть визита, в ходе которой состоится беседа Путина и Моди в узком составе. Также в графике российского лидера запланирована встреча с президентом Индии Драупади Мурму.