Ушаков отозвался и о президенте США Дональде Трампе, упомянув, что он сформировал установки, которыми руководствуются американские представители при содействии мирному урегулированию. Помощник президента выразил надежду, что более адекватное отношение и восприятие происходящего в украинском кризисе будет продемонстрировано и европейцами. Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Ушакова, сейчас делает противоречивые заявления о том, что ВСУ сопротивляются в отдельных пунктах, которые уже были освобождены российскими войсками. Реальные же успехи российских войск способствуют продвижению дипломатического урегулирования.