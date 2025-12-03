Кремль связал успех на фронте с переменами в переговорах о мире

Кремль связал успех на фронте с переменами в переговорах о миреСША демонстрируют готовность учитывать соображения России
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры российского лидера Владимира Путина с американскими представителями накануне в Кремле выдались «содержательными». Об этом Ушаков сообщил журналистам на брифинге 3 декабря. По его словам, «полностью обсуждалась одна проблема» – кризис на Украине. Беседа Путина с американцами носила положительный характер, а российская сторона откровенно высказала свои соображения по документам, которые показали США.
На ходе и характере переговоров, заметил Ушаков, сказались успехи российских вооруженных сил на фронте, которые сформировали положительную динамику встречи. «Российские солдаты своими ратными подвигами способствуют тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными», – добавил помощник президента.
Он также отметил, что с американцами сложился «рабочий настрой», США готовы предпринять всевозможные усилия и подтвердили готовность учитывать российские соображения по установлению долгосрочного мира.
Ушаков отозвался и о президенте США Дональде Трампе, упомянув, что он сформировал установки, которыми руководствуются американские представители при содействии мирному урегулированию. Помощник президента выразил надежду, что более адекватное отношение и восприятие происходящего в украинском кризисе будет продемонстрировано и европейцами. Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Ушакова, сейчас делает противоречивые заявления о том, что ВСУ сопротивляются в отдельных пунктах, которые уже были освобождены российскими войсками. Реальные же успехи российских войск способствуют продвижению дипломатического урегулирования.
Одним из ключевых вопросов для России, заявил Ушаков, является членство Украины в НАТО. Как отметил помощник президента, отвечая на вопрос журналистов, проблема Киева и Североатлантического альянса обсуждалась, но о подробностях Ушаков не сообщил.
Вечером 2 декабря прошли шестые переговоры спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москве. Он встретился с российским президентом Владимиром Путиным, переговоры длились более пяти часов. Как заявил Ушаков в ночь на 3 декабря, встреча Путина и Уиткоффа «была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». Сторонам удалось обсудить американские документы об урегулировании на Украине.