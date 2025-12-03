Газета
Политика

Встречу Уиткоффа и Кушнера с Зеленским в Брюсселе отменили

Президент Украины возвращается домой
Ведомости

Запланированные в Брюсселе переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома, бизнесмена Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским были отменены, сообщил в соцсети X журналист Euronews Алекс Раофоглу.

«Обновление! По данным источником, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой», – написал он.

2 декабря в Москве состоялись переговоры делегаций РФ и США по американскому плану урегулирования конфликта на Украине. Стороны также обсудили четыре других переданных России документа по этой теме, говорил помощник президента России Юрий Ушаков. Беседа продолжалась пять часов. После этого, по словам Ушакова, Уиткофф и Кушнер должны были направиться в Вашингтон, чтобы доложить Трампу о результатах встречи. По словам политика, ему не было известно о визите американских коллег в Киев.

До начала беседы в Москве корреспондент Axios Барак Равид сообщал, что члены делегации США, которые прилетали в Москву, после встречи отправятся в одну из стран Европы, где у них запланирована встреча с Зеленским.

