Встречу Уиткоффа и Кушнера с Зеленским в Брюсселе отменили

2 декабря в Москве состоялись переговоры делегаций РФ и США по американскому плану урегулирования конфликта на Украине. Стороны также обсудили четыре других переданных России документа по этой теме, говорил помощник президента России Юрий Ушаков. Беседа продолжалась пять часов. После этого, по словам Ушакова, Уиткофф и Кушнер должны были направиться в Вашингтон, чтобы доложить Трампу о результатах встречи. По словам политика, ему не было известно о визите американских коллег в Киев.