Axios: после встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер отправятся в одну из стран Европы, где у них запланирована встреча с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.