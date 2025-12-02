Газета
Axios: после встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским

Ведомости

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер отправятся в одну из стран Европы, где у них запланирована встреча с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.

«Ожидается, что из Москвы они отправятся в европейскую страну и встретятся с президентом Украины Зеленским», – написал он.

Уиткофф проведет переговоры с Путиным 2 декабря. The Telegraph, ссылаясь на источники, писала, что президент США отправил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал главе РФ «прямое предложение».

Накануне визита Уиткоффа в Москву глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев указывал на значимость этой даты для мирного процесса по Украине. Он подчеркнул, что РФ посетит делегация, «которая обеспечила мирное соглашение президента Трампа по Газе».

