О чем Путин договорился с президентом Индонезии

Прабово Субианто начал службу при диктаторе Сухарто, будучи женатым на его дочери до 1998 г. После свержения Сухарто Прабово Субианто отправили в отставку, и он эмигрировал в Иорданию. В 2008 г. создал партию «Гериндра» («Движение за великую Индонезию»), в 2014 и 2019 гг. дважды проиграл президентские выборы Джоко Видодо. Но последний предложил затем экс-сопернику возглавить минобороны. В 2024 г. Джоко Видодо уже не мог баллотироваться по конституции. Национал-консерватор Субианто тогда пошел на выборы в паре с его 36-летним старшим сыном Гибраном Ракабумингом Ракой (как вице-президент). Они в итоге и победили с результатом в 58%. В январе 2025 г. Прабово Субианто как президент запустил свою флагманскую программу внутри страны на $4,4 млрд по борьбе с детским недоеданием.



