О чем Путин договорился с президентом Индонезии

О чем Путин договорился с президентом ИндонезииЗначимость подписанной декларации о стратегическом партнерстве не стоит переоценивать
Президент России Владимир Путин 19 июня провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в Константиновском дворце в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Это первый официальный его визит в страну после вступления в должность осенью 2024 г., он ознаменовался подписанием декларации о стратегическом партнерстве. 20 июня Субианто выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Российский президент отметил, что на переговорах акцент был и на вопросах торговли. Если за 2024 г. там был зафиксирован незначительный рост (по словам Путина, на 2,5% до $4,3 млрд), то за первые четыре месяца 2025 г. показатель вырос на 40%. Фактором роста стали, в частности, встречные поставки российской пшеницы и индонезийского сельхозсырья. Официально страны поставили себе цель продвигать корреспондентские отношения между российскими и индонезийскими коммерческими банками для обеспечения прямых расчетов в нацвалютах.
Из подписанного соглашения следует, что отныне страны планируют проведение регулярных министерских встреч в формате «два плюс два» (главы МИД и Минобороны). Также страны хотят расширять практику обмена делегациями военного профиля и заходов кораблей в порты, а также развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС).
При этом символично, что в экспорте современного вооружения на этом направлении у России есть серьезные конкуренты. Только 12 июня Индонезия предварительно договорилась о приобретении 48 самолетов пятого поколения KAAN (серийно, в отличие от российского истребителя пятого поколения Су-57, не производится). При этом представители «Рособоронэкспорта» официально предлагали ей приобрести Су-57, а также сорванный американским законом о санкциях против России CAATSA контракт на истребители Су-35.
Жизненный путь лидера Индонезии
Прабово Субианто в своей речи углублялся и в исторические нюансы, которые наверняка могли найти дополнительный отклик и у Путина. «Мы никогда не забываем о том, что молодая Республика Индонезия, только провозгласившая свою независимость, на тот момент достаточно бедная страна, получала колоссальную поддержку со стороны Советского Союза, это большое число исторических зданий, промышленных, транспортных и других объектов, которые до сих пор напоминают нам о славной истории наших двусторонних взаимоотношений», – сказал он.
Далее индонезийский лидер привел пример быстрой реализации его договоренности с Путиным. Так, почти ровно год назад, когда он приезжал на переговоры в Кремль в статусе избранного президента, речь шла о введении прямых авиарейсов. Теперь, отметил 73-летний лидер Индонезии, туристический остров Бали связывают три рейса с Россией, а в «горячий» сезон – четыре. Известно, за тот же год страну посетили около 180 000 российских туристов. Следующий намеченный шаг – меры для взаимного упрощения визового режима, который, впрочем, и сейчас сложно назвать жестким – визу в Индонезию можно оформить по прибытии в страну или онлайн.
Межправительственную комиссию по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству с российской стороны возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров, который, к слову, был на инаугурации Прабово Субианто. Индонезийский министр иностранных дел Сугионо тоже частый гость в России – за восемь месяцев он был тут три раза (накануне провел переговоры с Сергеем Лавровым).
Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индонезийский суверенный фонд Danantara Indonesia подписали соглашение в Санкт-Петербурге о создании Российско-индонезийской инвестиционной платформы объемом 2 млрд евро.
В подписанной Путиным и Субианто декларации также говорится, что страны намерены укреплять сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. Ранее неоднократно говорилось об обсуждении при участии «Росатома» передачи Индонезии малых модульных реакторов. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская госкорпорация готова подключиться к строительству атомной энергостанции (предыдущий посол в Индонезии говорила об этом в контексте возведения объекта в новой индонезийской столице Нусантаре).
Путин также выразил уверенность, что Индонезия, ставшая в январе 2025 г. десятым полноправным членом БРИКС, внесет заметный вклад в развитие клуба. Россия и Индонезия сейчас дорабатывают и соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС, его подписание ожидается в 2025 г.
Наконец, индонезийский лидер сказал, что он сошелся с Путиным еще по одному моменту. «Мы поддерживаем суверенитет каждого государства, всегда выступаем за мирное урегулирование проблем и стоим за решение вопросов путем сотрудничества, а не через конфликты», – заверил он.
Сказанное относилось и к ужесточающемуся ирано-израильскому конфликту, следует из слов главы МИД Индонезии накануне. Он считает, что ядерные объекты в Иране ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться атакам, так как это может поставить под угрозу безопасность людей.
А вот о новых мирных инициативах по Украине Прабово в этот раз не говорил. Два года назад, в 2023 г., будучи министром обороны Индонезии, он предложил зафиксировать актуальные зоны контроля сторон, создать демилитаризованную зону вдоль линии разграничения и провести под эгидой ООН повторные референдумы в новых регионах России.
Рамка стратегического партнерства не создает никаких преференциальных условий для той или иной страны, поэтому практическую значимость подписания не стоит переоценивать, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. При этом эксперт подчеркнул наличие у этого события символического значения: в условиях санкций и попыток стран коллективного Запада изолировать Россию решение Индонезии повысить уровень отношений – заметный актив в копилку российской внешней политики в целом и на ее азиатском направлении – в частности.
Что касается практического наполнения, то для президента Субианто как бывшего министра обороны первым вопросом может быть ВТС, включая вопросы ликвидации последствий стихийных бедствий, антитеррористической проблематики и при благоприятных условиях – закупки российского оружия. Также перспективной темой является обеспечение продовольственной безопасности. «В этом плане Россия уже является стратегическим, секторальным партнером Индонезии в плане поставок удобрений, а в будущем и некоторых видов мяса, когда российские сертификаты качества будут признаны халяльными по индонезийским стандартам», – сказал Королев.