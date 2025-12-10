Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с наводнениями

Главы государств встречались 19 июня в Санкт-Петербурге, где подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индонезийский суверенный фонд Danantara Indonesia подписали соглашение в Санкт-Петербурге о создании Российско-индонезийской инвестиционной платформы объемом 2 млрд евро.