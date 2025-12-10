Газета
Политика

Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с наводнениями

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин во время личной встречи выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто в связи с наводнениями в регионе.

10 декабря российский лидер принял Субианто в Кремле. После беседы российско-индонезийские переговоры продолжатся в формате рабочего обеда, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря рассказывал, что визит индонезийского главы будет сугубо рабочим – «для сверки часов».

Главы государств встречались 19 июня в Санкт-Петербурге, где подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индонезийский суверенный фонд Danantara Indonesia подписали соглашение в Санкт-Петербурге о создании Российско-индонезийской инвестиционной платформы объемом 2 млрд евро.

