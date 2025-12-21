Газета
Политика

Председательство в ЕАЭС переходит к Казахстану

В этом году данную функцию выполняла Белоруссия
Ведомости

Казахстан примет председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2026 г. Об этом в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я уверен, что председательство Астаны привнесет новый мощный импульс в развитие евразийской экономической интеграции, как это всегда было у нас», – сказал он.  

В 2025 г. председательство было за Белоруссией. Страна приняла у себя Евразийский экономический форум, который прошел с 26 по 27 июня в Минске.

В Петербурге открылось заседание Высшего Евразийского экономического совета

Политика / Международные отношения

Сейчас в состав ЕАЭС входят Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Россия и Армения. Среди государств-наблюдателей Молдавия, Узбекистан и Куба. Лукашенко также поприветствовал на заседании 21 декабря нового партнера объединения – Индонезию, с которой планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли.

Сейчас в Санкт-Петербурге проходит саммит Высшего Евразийского экономического совета. Он продлится с 21 по 22 декабря. Сначала лидеры провели заседание в узком составе, где помимо Лукашенко присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Позже к заседанию в расширенном составе присоединились президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посол Ирана в России Казем Джалали, посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес, а также министр торговли Индонезии Буди Сантосо.

